СМИ: футболист "Ривер Плейта" Карраскаль не перейдет в ЦСКА

ТАСС, 29 августа. Полузащитник аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль не станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аргентинскую радиостанцию Continental.

Ранее сообщалось, что москвичи предлагали за 22-летнего колумбийца €7 млн, но "Ривер Плейт" это предложение не устроило. После этого армейцы приобрели у нидерландского "Херенвена" нигерийского форварда Чидеру Эджуке и решили не возвращаться к вопросу о переходе Карраскаля. В сезоне-2019/20 Карраскаль провел за "Ривер Плейт" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола, столько же полузащитник забил в восьми матчах за сборную Колумбии.

Эджуке, трансфер которого обошелся ЦСКА в €12 млн, стал четвертым приобретением красно-синих в августе. До этого футболистами ЦСКА стали аргентинский нападающий Адольфо Гайч, казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов и бразильский защитник Бруно Фукс.

В нынешнем чемпионате ЦСКА после пяти туров занимает 9-е место, набрав 7 очков. В октябре красно-синим предстоит старт в групповом этапе Лиги Европы. Трансферное окно в Тинькофф - Российской премьер-лиге закроется 19 сентября.