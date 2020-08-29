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Футбол в России

СМИ: футболист "Ривер Плейта" Карраскаль не перейдет в ЦСКА

Армейцы отказались от трансфера после приобретения нигерийского форварда Чидеры Эджуке
Хорхе Карраскаль EPA-EFE/ERNESTO GUZMAN
Описание
Хорхе Карраскаль
© EPA-EFE/ERNESTO GUZMAN

ТАСС, 29 августа. Полузащитник аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль не станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аргентинскую радиостанцию Continental.

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Ранее сообщалось, что москвичи предлагали за 22-летнего колумбийца €7 млн, но "Ривер Плейт" это предложение не устроило. После этого армейцы приобрели у нидерландского "Херенвена" нигерийского форварда Чидеру Эджуке и решили не возвращаться к вопросу о переходе Карраскаля. В сезоне-2019/20 Карраскаль провел за "Ривер Плейт" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола, столько же полузащитник забил в восьми матчах за сборную Колумбии.

Эджуке, трансфер которого обошелся ЦСКА в €12 млн, стал четвертым приобретением красно-синих в августе. До этого футболистами ЦСКА стали аргентинский нападающий Адольфо Гайч, казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов и бразильский защитник Бруно Фукс.

В нынешнем чемпионате ЦСКА после пяти туров занимает 9-е место, набрав 7 очков. В октябре красно-синим предстоит старт в групповом этапе Лиги Европы. Трансферное окно в Тинькофф - Российской премьер-лиге закроется 19 сентября.

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