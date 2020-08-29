Отец хоккеиста "Сент-Луиса" Тарасенко верит, что тот вернется на свой прежний уровень

Тарасенко сыграл в четырех матчах плей-офф из возможных девяти (с учетом предварительного раунда), его клуб уступил "Ванкуверу" в серии первого раунда со счетом 2-4. Хоккеист из-за травмы покинул расположение команды после четвертого матча серии 18 августа. Позже на своей странице в Instagram Тарасенко написал, что не намерен завершать свою карьеру. Ему назначено дополнительное обследование.

"Не понимаю, почему все сомневаются, что он сможет вернуться на прежний уровень. Надо просто верить, и мы, вся его семья и близкие, поддерживаем его и верим, что у него это получится", - сказал Андрей Тарасенко.

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса", он провел 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33 шайбы + 35 результативных передач), и 26 игр в плей-офф, в которых отметился 17 очками (11+6). Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах. Тарасенко также является чемпионом мира среди молодежных команд (2011) и серебряным призером мирового первенства 2015 года.