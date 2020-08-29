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Летние олимпийские виды спорта

Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Иванюк стал обладателем Кубка России

Легкоатлет преодолел планку на высоте 2 метра 30 сантиметров
Илья Иванюк Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Станислав Красильников/ТАСС

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира - 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк занял первое место на Кубке России в Брянске. Легкоатлет из Смоленска победил с результатом 2,30 метра.

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Вторым стал победитель зимнего чемпионата Европы - 2015 Даниил Цыплаков (2,19), третье место занял Вадим Врублевский (2,15). Лучший результат сезона в мире принадлежит белорусу Максиму Недосекову (2,33), он был установлен 14 августа на турнире в Минске.

Для 27-летнего Иванюка Кубок России стал вторым стартом сезона. 14 августа на чемпионате Центрального федерального округа, который также проходил в Брянске, этот спортсмен победил с результатом 2,15 метра.

На чемпионате мира - 2019, который проходил в Катаре, Иванюк стал третьим с личным рекордом (2,35). Второе место занял тогда другой представитель России, Михаил Акименко, который также установил в Дохе личный рекорд и обошел своего соотечественника по меньшему количеству попыток. Чемпионом мира стал катарец Мутаз Баршим (2,37).

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