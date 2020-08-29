Гунько: "Химкам" не хватает глубины состава для успешной игры в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Футбольному клубу "Химки" не хватает глубины состава для успешного выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Об этом журналистам заявил главный тренер подмосковной команды Дмитрий Гунько.

В субботу "Химки" дома сыграли вничью с "Ротором" (1:1) и после шести матчей занимают предпоследнее место, набрав три очка и не одержав ни одной победы.

"Первый тайм играли на быстрых атаках, но пропустили в свои ворота. После перерыва поменяли структуру атак, в итоге смогли забить, - сказал Гунько. - Пауза в чемпионате пойдет команде на пользу: нам не хватает глубины состава, у команды будет время восстановиться. Трансферное окно открыто, работаем, ждем пополнения".

Состав "Химок" пополнил арендованный у "Зенита-2" форвард Илья Воробьев.

"Достаточно умный футболист, левоногий нападающий, который может выступать на любом фланге в атаке, действовать с краю, достаточно неплохо действует в завершении атак, что нам, к сожалению, сегодня не хватило, - отметил Гунько. - Хотим, чтобы наши молодые футболисты были голодные и злые до футбола, чтобы проявить себя в нашей команде. В такую игру достаточно непросто войти, но Илья и в верховой борьбе не терялся, и внизу поучаствовал в развитии хороших подходов к чужим воротам".

В седьмом туре "Химки" в гостях встретятся с екатеринбургским "Уралом".