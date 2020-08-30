Легкоатлетка Конева рассказала, что лучший результат сезона в мире не греет ей душу

В воскресенье на Кубке России в Брянске Конева в первой попытке показала результат 14,75 метра, отказалась от дальнейших прыжков и стала победительницей соревнований. До этого лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа (14,55 м), Европы - болгарке Габриэле Петровой (14,38 м).

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Автор лучшего результата сезона в мире в тройном прыжке Екатерина Конева очень рада своему дальнему прыжку, однако это достижение не греет ей душу. Об этом Конева рассказала ТАСС.

"Я очень счастлива и довольна сегодняшним результатом, так как не ожидала, что удастся прыгнуть так далеко. Просто сегодня была моя первая техническая тренировка с полного разбега. После зимнего чемпионата России я пять месяцев находилась в Хабаровске и тренировались там в некомфортных, скажу, условиях. Манеж был длиной 30 метров, где я не могла делать полноценный разбег", - сказала Конева.

"Не знаю, кому принадлежал лучший результат сезона в мире до сегодняшнего дня. Я давно перестала следить за новостями, мне сейчас надо думать о ребенке, семья огромная. И осознание того, что я являюсь обладательницей лучшего результата сезона в мире, мне нисколько не греет душу. Грело бы, если случилось бы какое-то чудо и я получила допуск на международные соревнования", - продолжила собеседница ТАСС.

Конева сказала, что сразу после Кубка России намерена отправиться домой в Сочи, где будет готовиться к чемпионату страны в Челябинске. "Еще один старт у меня должен быть во второй половине сентября в Сочи на командном первенстве страны", - сказала спортсменка.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.