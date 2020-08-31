Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали чемпионата России

"Сезон сложный не только для нас, но и для всего международного хоккея. ЦСКА - лидер не только нашего, но и мирового хоккея. От имени федерации хотел бы поздравить команду, ставшую чемпионом России уже в третий раз. В первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности руководству во главе с Игорем Владимировичем Сечиным (глава генерального спонсора ЦСКА "Роснефти" - прим. ТАСС), тренерскому составу и, конечно, игрокам и болельщикам", - сказал на награждении Третьяк.

Золотые награды и Кубок чемпионов России вручил армейцам президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, на церемонии присутствовал и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА вручены золотые медали чемпионата России прошлого сезона. Торжественная церемония состоялась в Музее хоккея в Парке легенд, передает корр. ТАСС с места событий.

Прошлый сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Чемпионом страны был признан московский ЦСКА, серебряные медали получили казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, "Динамо" стало обладателем бронзовых наград.

ЦСКА является трехкратным чемпионом России. Армейцы выиграли этот титул впервые в 2015 году, когда золото вручалось по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а также в 2019 году по итогам Кубка Гагарина. ЦСКА стал победителем регулярного сезона-2019/20.

Золотыми медалями победителей первенства России в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и кубком были награждены и игроки фарм-клуба ЦСКА "Звезда", ставшие чемпионами регулярного сезона ВХЛ.