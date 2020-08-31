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Лига наций

Футболисты сборной России Дзюба и Соболев заявили, что между ними не было конфликта

Нападающий "Зенита" рассказал, что они с Соболевым поговорили между собой и все прояснили
Артем Дзюба Денис Тырин/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Информация о конфликте между нападающими сборной России по футболу Артемом Дзюбой ("Зенит") и Александром Соболевым ("Спартак") была сильно преувеличена. Об этом форварды заявили пресс-службе национальной команды.

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Соболев был вызван в сборную России 30 августа, заменив в составе национальной команды получившего травму форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко. Изначально он не получил приглашение на ближайшие матчи сборной России из-за того, что, по словам главного тренера Станислава Черчесова, между ним и капитаном сборной Дзюбой была "какая-то неприязнь". Позднее главный тренер национальной команды сообщил, что вопрос между футболистами улажен.

"Конфликта между нами не было изначально, - сказал Дзюба. - Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле".

"Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры", - добавил капитан сборной России.

Соболев подтвердил слова Дзюбы, отметив, что "историю сильно раздули". "У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться - вопрос закрыт, все хорошо", - отметил он.

Сборная России в Лиге наций сыграет с командами Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).

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