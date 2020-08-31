"Барселона" и Реал" встретятся в чемпионате Испании 25 октября и 11 апреля

ТАСС, 31 августа. Матчи между "Барселоной" и мадридским "Реалом" в рамках предстоящего чемпионата Испании по футболу пройдут 25 октября 2020 года и 11 апреля 2021 года. Календарь турнира опубликован на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Матч первого круга пройдет в седьмом туре на стадионе каталонцев "Камп Ноу", встреча второго круга состоится в рамках 30-го тура в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу".

Игры между "Барселоной" и "Реалом" известны любителям футбола как Эль-Класико. Команды встречались между собой 203 раза, 84 раза побеждали мадридцы, 79 побед за каталонцами, еще 40 раз команды играли вничью. Обе команды являются самыми титулованными клубами Испании: на счету "Реала" 34 победы в национальном чемпионате, "Барселона" выигрывала турнир 26 раз.

Чемпионат Испании стартует 13 сентября. В первом туре "Барселона" примет "Эльче", "Реал" сыграет на своем поле с "Хетафе". "Валенсия", за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, встретится дома с "Леванте". Первенство завершится 23 мая.