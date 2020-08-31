Представление тбилисского "Локомотива" - соперника "Динамо" во втором отборочном раунде ЛЕ

ТАСС, 31 августа. Московское "Динамо", занявшее шестое место по итогам прошлого розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в понедельник узнало соперника по второму отборочному раунду квалификации Лиги Европы, им стал грузинский "Локомотив". Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Единственный матч между "Динамо" и тбилисским "Локомотивом" состоится 17 сентября в Грузии на стадионе имени Михаила Месхи. Согласно положению турнира, все отборочные этапы, включая раунд плей-офф, пройдут без зрителей. Если основное время завершится вничью, будет назначено дополнительное и, если потребуется, серия пенальти. Победитель выйдет в следующий отборочный раунд, который пройдет 24 сентября.

В чемпионате Грузии 2019 года "Локомотив" занял четвертое место. От бронзового призера "Сабуртало" железнодорожники отстали на 15 очков, а от чемпиона, тбилисского "Динамо", - на 20. В текущем сезоне после 10 туров команда идет на шестой позиции с 13 очками, на семь больше у идущего без поражений во главе турнирной таблицы батумского "Динамо".

С июля команду возглавляет Георгий Чиабришвили. До этого 40-летний специалист успешно работал в "Сабуртало", выведя команду сначала в высшую лигу, а затем выиграв с ней чемпионат и кубок страны. Наивысшее достижение "Локомотива" - второе место в сезоне-2001/02. Также команда является трехкратным обладателем Кубка Грузии (2000, 2002, 2005).

Последнее выступление - в Кубке Интертото

В составе "Локомотива" есть всего один иностранец - уроженец Амстердама марокканского происхождения Имран Омар. До переезда в столицу Грузии 22-летний атакующий полузащитник успел поиграть не только в Нидерландах, но и в чемпионате Словакии. В этом сезоне в трех матчах легионер отметился одним голом, а также забитым мячом в текущем розыгрыше Лиги Европы в ворота румынской "Университати". Лучшим бомбардиром команды является 30-летний нападающий Ираклий Сихарулидзе, на счету которого в прошлом сезоне было 16 мячей, а со старта нового чемпионата он отметился уже четырьмя голами; за "Локомотив" также выступает 33-летний полузащитник национальной сборной Александр Кобахидзе.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы соперник "Динамо" переиграл дома "Университатю" со счетом 2:1 - этот результат можно отнести к неожиданным. "Локомотив" нечасто попадает в зону еврокубков, в последний раз - в 2008 году. В первом раунде Кубка Интертото, проводившегося тогда в последний раз, грузинская команда уступила по сумме двух матчей "Этцелле" из Люксембурга (2:2, 0:0).

Нынешнее участие в еврокубке - седьмое в истории клуба и дальше первого раунда железнодорожники проходили только однажды. В Кубке УЕФА в сезоне-1999/00 "Локомотив" в квалификационном раунде по сумме двух матчей одолел "Линфилд" из Северной Ирландии (1:0, 1:1), но на следующей стадии уступил греческому ПАОКу (0:7, 0:2).