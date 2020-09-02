КХЛ в начале октября рассмотрит вопрос о проведении Матча звезд в Риге

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в конце сентября - начале октября примет окончательное решение о возможном проведении Матча звезд в Риге в январе следующего года. Об этом журналистам рассказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Матч звезд в латвийской столице запланирован на 22-24 января 2021 года.