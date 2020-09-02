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КХЛ

КХЛ в начале октября рассмотрит вопрос о проведении Матча звезд в Риге

Мероприятие в латвийской столице запланировано на 22-24 января 2021 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в конце сентября - начале октября примет окончательное решение о возможном проведении Матча звезд в Риге в январе следующего года. Об этом журналистам рассказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Матч звезд в латвийской столице запланирован на 22-24 января 2021 года.

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"Мы знаем про ограничения, которые существуют при въезде в Латвию. Мы поставили себе внутренний срок, когда должны принять финальное решение - конец сентября - начало октября, - сказал Доброхвалов. - Если не будет 100-процентной уверенности в проведении мероприятия в полном объеме, то будем продумывать альтернативные варианты. Несколько сценариев у нас есть".

Матч звезд должен пройти в рамках Недели хоккея в середине января в Риге, запланированы также игры с участием лучших хоккеистов Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги. Из-за ограничений по въезду в Риге был отменен предсезонный Кубок Латвийских железных дорог, на котором планировалось участие минского "Динамо" и московского "Спартака".

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