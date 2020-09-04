Счастливый случай Евгения Трефилова. Эпичному тренеру — 65

В 60-х он грузил селедку, в 70-х — работал на комбайне, в 80-х — уходил из спорта, в 90-х — варил джинсы, в нулевые — стал великим. Жизнь Евгения Трефилова полна ярких, как он сам, событий. На гандбольной площадке он может довести до слез, за ее пределами — заставить до слез смеяться. Цитатник Трефилова можно издавать уже сейчас, в день 65-летия великого российского тренера. Но всего этого величия — четырех побед на чемпионатах мира и золота Игр — могло не быть.
Детство и юность Трефилова в Краснодарском крае легкими не назвать. Выживать помогали талоны, первые деньги пришлось зарабатывать еще в институте. Он даже подрабатывал, играя за краевую команду — прицепщиком.
Тренером стал в середине 80-х, вскоре после окончания карьеры гандболиста. Через несколько лет — конфликт со страшим тренером, а вскоре после этого — развал Союза. Гандбол отошел на второй план, на первый вышло выживание. Рынок, джинсы, заправки — вот что тогда было источником дохода Трефилова.
О его тренерском таланте страна так бы и не узнала, если бы не Владимир Максимов — бывший глава гандбольной федерации, позже — главный тренер мужской сборной, которая одержала победу на Олимпиаде в Сиднее.
Максимов убедил Трефилова вернуться к активной тренерской работе. Сначала в Волгограде, а затем — в Тольятти. "В 1997 году я его пригласил работать вторым тренером в мужскую команду. Но поскольку зарплата была только у главного, я ему сказал: "Жень, у тебя семья, а деньги пока никто не отменил. В 1981 году нам обещали построить коммунизм, я тогда тоже надеялся, что буду покупать что хочу и ни за что не отвечать, но этого не произошло. Деньги нужны, а их не будет". Именно тогда я предложил ему заняться женским гандболом", — вспоминает он.
Чемпионский путь
Как известно, кадры решают все. В АвтоВАЗе идеологом создания женского гандбольного клуба "Лада" выступил бывший первый вице-президент компании Юрий Степанов. По его инициативе в Тольятти была открыта гандбольная школа, построен зал международного уровня. Оставалось решить, каким путем идти: воспитывать детей и ждать результата через несколько лет или сразу построить сильную команду, пригласив опытных игроков. Руководство пошло вторым путем, а для выполнения поставленных задач позвали Трефилова.
"Это была операция "Счастливый случай", — отметил Максимов. — Я считаю, что возрождение женского гандбола началось с Тольятти".
Те события развивались в конце 90-х. За следующие несколько лет команда и сборная страны, для которой "Лада" стала базовым клубом, выиграли практически все возможные титулы. В том числе — одержаны две победы на чемпионатах мира.
И это было действительно сильно, учитывая, что раньше национальная команда ни разу не попадала в тройку сильнейших и даже не могла пройти отбор на Олимпиаду.
Перестановки в АвтоВАЗе привели к смене курса, Трефилов был вынужден покинуть "Ладу" и, по совету все того же Максимова, перейти в новый амбициозный проект — звенигородскую "Звезду". "Трефилов, как Моисей со своим народом, бродил в поисках земли обетованной", — заметил Макисмов.
На подмосковной земле Трефилову удалось собрать еще больший урожай трофеев. К еще двум победам на чемпионатах мира и олимпийской бронзе Пекина добавилась и победа в главном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов.
Возрождение
Большой бюджет и хороший подбор игроков, безусловно, позволяли Трефилову завоевывать титулы и авторитет. Но, как показала практика, одними деньгами поставленных целей в гандболе не добиться. Трефилов — своенравный и прямой человек, который не юлит и действительно говорит то, что думает. Поэтому в руководстве что клуба, что федерации его терпели только потому, что он давал результат.
Как только он оступался, его убирали. Так было со "Звездой", так было и со сборной. Вот только люди, которые приходили ему на смену, превзойти его достижения не смогли.
В итоге, когда речь зашла о четырехлетнем цикле подготовки команды к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, ставку вновь сделали на Трефилова. "Тогда была практически трагедия, — рассказал Максимов. — После неудачного вступления его хотели выгонять, пришлось приложить немало усилий, чтобы он остался. Главное, удалось убедить девчонок, которые согласились с ним работать, хотя в то время в руководство федерации шло множество писем о плохом Трефилове, о его особенностях тренировочных процессов".
Методы Трефилова в те годы стороннему наблюдателю и правда могли показаться диковатыми: во время матчей он не скрывал эмоций и мог много чего наговорить гандболисткам в порыве ярости. Однако это был тот случай, когда цель оправдывала средства. И это понимали сами игроки.
"Он, конечно, человек своеобразный, но он русский мужик, — охарактеризовал Трефилова Максимов. — И он обладает искусством зажечь девчонок. Я тренировал женские команды и могу сказать, что они эмоциями, внутренним голосом чувствуют отношение к себе".
"Если они в тебя поверили, то готовы свернуть горы. В Трефилова они верят. Да, он не всегда мог быть добродушным, но это работа. Главное — это победа, и он мог эту победу сотворить. И после побед девчонки все в слезах и соплях всегда говорили ему спасибо".
После Олимпиады здоровье Трефилова пошатнулось, у него возникли проблемы с сердцем. Оставаться тренером сборной он уже не мог, однако продолжает сейчас тренировать родную "Кубань", в которую вернулся спустя почти 20 лет. "Хочется, чтобы Краснодарский край обратил внимание на команду, которая столько раз восставала из пепла. Средств к существованию клуба край не выделяет, он держится за счет частных пожертвований, — отметил Максимов. — Но там хорошая детско-юношеская школа, которая дает резерв. Надо обратить внимание на этот клуб, потому что по сравнению с другими видами спорта гандбол — не дорогой вид спорта. Трефилову еще хватит сил, чтобы через два-три года "Кубань" могла бороться за медали. На майках написано "Кубань", так пускай Кубань поможет кубанской команде".
Подготовил Артем Кузнецов