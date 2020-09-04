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Лига наций

Шунин заявил, что ему было непросто играть за сборную России из-за волнения

Россияне обыграли сербов в матче Лиги наций со счетом 3:1
Артем Дзюба и Антон Шунин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и Антон Шунин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вратарю московского "Динамо" Антону Шунину было непросто играть за сборную России по футболу после паузы из-за волнения. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

В четверг сборная России одержала победу в стартовом матче Лиги наций над командой Сербии со счетом 3:1. Шунин провел четвертый матч за национальную команду.

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"Было непросто, тем более такая пауза, было волнение, - сказал Шунин. - Удалось собраться, все понимали, как играть. Во втором тайме у нас многое получилось".

"Узнал про то, что выхожу, сегодня, Гинтерас Стауче (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС) подошел и сказал, чтобы я получил удовольствие от футбола. Я старался подсказывать защитникам", - добавил вратарь сборной России.

В следующем матче Лиги наций сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

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