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Летние олимпийские виды спорта

Федерации велоспорта России и Москвы возьмут на себя расходы на похороны Свешникова

Велогонщик потерял сознание во время гонки на Гран-при Москвы и позднее скончался

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федерации велосипедного спорта России и Москвы покроют расходы, связанные с похоронами велогонщика Павла Свешникова. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

22-летний Павел Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

"Это будут совместные усилия московской федерации и нашей. Безусловно, мы поможем", - сказал Екимов.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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