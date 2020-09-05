Федерации велоспорта России и Москвы возьмут на себя расходы на похороны Свешникова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федерации велосипедного спорта России и Москвы покроют расходы, связанные с похоронами велогонщика Павла Свешникова. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

22-летний Павел Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

"Это будут совместные усилия московской федерации и нашей. Безусловно, мы поможем", - сказал Екимов.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.