Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве"

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в понедельник начнутся с минуты молчания в память об авиакатастрофе, в которую попал "Локомотив" девять лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта "Туношна".

"7 сентября 2020 года в регулярном чемпионате КХЛ состоятся пять игр. Как и в прошлые годы, лига совместно с клубами проведет специальные мероприятия в память о "Локомотиве". На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начнутся с минуты молчания", - сообщили в пресс-службе.

В авиакатастрофе выжили только хоккеист Александр Галимов, который спустя пять дней скончался от полученных травм, а также инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.