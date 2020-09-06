"Ак Барс" в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 6 сентября. Казанский "Ак Барс" на домашней площадке в овертайме победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 3 960 зрителей.
Победную шайбу забросил Найджел Доус (61-я минута). В составе "Ак Барса" в основное время отличились Станислав Галиев (27) и Патрис Кормье (51), у СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко (52) и Антон Бурдасов (60).
Перешедший в "Ак Барс" Доус провел 550-й матч в КХЛ. В товарищеском предсезонном матче, прошедшем 19 августа, казанцы обыграли СКА со счетом 5:2, тогда четыре (один гол + три передачи) очка набрал Артем Галимов. В воскресной встрече он отметился голевой передачей.
Ставший обладателем Кубка Открытия "Ак Барс" одержал две победы в трех матчах КХЛ и имеет в своем активе четыре очка. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА в двух встречах набрал три балла и идет вторым в Западной конференции.
В следующем матче "Ак Барс" 9 сентября сыграет в гостях с минским "Динамо", СКА днем ранее встретится на выезде с нижегородским "Торпедо".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома разгромил "Сочи" (6:0), челябинский "Трактор" на своей площадке победил пекинский "Куньлунь" (3:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|4
|2
|Салават Юлаев
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|4
|4
|Авангард
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|4
|5
|Ак Барс
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|6-8
|4
|6
|Барыс
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|7-7
|3
|7
|Торпедо НН
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-6
|2
|8
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|9
|Трактор
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4-4
|2
|10
|Сибирь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-5
|0
|11
|Куньлунь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-5
|0
|12
|Амур
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-2
|4
|2
|СКА
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4-4
|3
|3
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5-4
|4
|4
|ЦСКА
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5-4
|3
|5
|Витязь
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-4
|2
|6
|Йокерит
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-1
|2
|7
|Северсталь
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-8
|2
|8
|Динамо М
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|9
|Динамо Р
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-6
|0
|10
|Спартак
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-8
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-9
|0