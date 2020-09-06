"Ак Барс" в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Победную шайбу забросил Найджел Доус (61-я минута). В составе "Ак Барса" в основное время отличились Станислав Галиев (27) и Патрис Кормье (51), у СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко (52) и Антон Бурдасов (60).

ТАСС, 6 сентября. Казанский "Ак Барс" на домашней площадке в овертайме победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 3 960 зрителей.

Перешедший в "Ак Барс" Доус провел 550-й матч в КХЛ. В товарищеском предсезонном матче, прошедшем 19 августа, казанцы обыграли СКА со счетом 5:2, тогда четыре (один гол + три передачи) очка набрал Артем Галимов. В воскресной встрече он отметился голевой передачей.

Ставший обладателем Кубка Открытия "Ак Барс" одержал две победы в трех матчах КХЛ и имеет в своем активе четыре очка. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА в двух встречах набрал три балла и идет вторым в Западной конференции.

В следующем матче "Ак Барс" 9 сентября сыграет в гостях с минским "Динамо", СКА днем ранее встретится на выезде с нижегородским "Торпедо".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома разгромил "Сочи" (6:0), челябинский "Трактор" на своей площадке победил пекинский "Куньлунь" (3:1).