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КХЛ

"Ак Барс" в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2
Хоккеисты "Ак Барса" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 6 сентября. Казанский "Ак Барс" на домашней площадке в овертайме победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 3 960 зрителей.

Победную шайбу забросил Найджел Доус (61-я минута). В составе "Ак Барса" в основное время отличились Станислав Галиев (27) и Патрис Кормье (51), у СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко (52) и Антон Бурдасов (60).

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Перешедший в "Ак Барс" Доус провел 550-й матч в КХЛ. В товарищеском предсезонном матче, прошедшем 19 августа, казанцы обыграли СКА со счетом 5:2, тогда четыре (один гол + три передачи) очка набрал Артем Галимов. В воскресной встрече он отметился голевой передачей.

Ставший обладателем Кубка Открытия "Ак Барс" одержал две победы в трех матчах КХЛ и имеет в своем активе четыре очка. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА в двух встречах набрал три балла и идет вторым в Западной конференции.

В следующем матче "Ак Барс" 9 сентября сыграет в гостях с минским "Динамо", СКА днем ранее встретится на выезде с нижегородским "Торпедо".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома разгромил "Сочи" (6:0), челябинский "Трактор" на своей площадке победил пекинский "Куньлунь" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург22000008-14
2Салават Юлаев22000007-34
3Автомобилист22000004-14
4Авангард22000003-14
5Ак Барс30200016-84
6Барыс21000107-73
7Торпедо НН21000016-62
8Нефтехимик21000015-52
9Трактор21000014-42
10Сибирь20000023-50
11Куньлунь20000022-50
12Амур20000024-80
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Локомотив22000009-24
2СКА21000104-43
3Динамо Мн21100005-44
4ЦСКА21000105-43
5Витязь21000017-42
6Йокерит21000013-12
7Северсталь21000017-82
8Динамо М10000011-20
9Динамо Р20000023-60
10Спартак20000022-80
11Сочи20000021-90

 

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