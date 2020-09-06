Черчесов: тренеры спокойно разберут ошибки в эпизодах с пропущенными мячами после игры

В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Венгрии со счетом 3:2. По ходу второго тайма российская команда вела со счетом 3:0, но венграм удалось отыграть два мяча.

"Мы готовились к игре, естественно, хотели выиграть с первых минут. Когда счет стал 3:0, у нас ничего не изменилось. Другое дело, что на таком уровне нельзя позволять себе расслабляться, мы это сделали, поплатились двумя голами, потом замены сделали, инициативу больше не отдали и выиграли", - заявил Черчесов.

"По большому счету тренер не должен ругать или сердиться во время игры, он должен руководить игрой команды, а то, что случилось, мы спокойно потом посмотрим, разберем ошибки и проанализируем. Я поздравил команду с сегодняшней победой и вообще с хорошим сбором, шесть очков мы взяли, двигаемся дальше", - добавил он.

3 сентября сборная России дома обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом туре. "Разные игры, потому что тогда мы играли дома с командой, чьи игроки играют в топ-лигах, клубах, мы четко понимали, что мы хотим. Там у нас первые минуты не получились, потому что они играли по другой схеме, здесь мы четко знали, как будет играть соперник, поэтому в первые 60 минут у нас вообще не было вопросов, пока мы сами себе не создали проблемы. Думаю, что венгры мне понравились, молодая, быстрая команда, мы до этого с ними играли, тоже выиграли, есть игроки, которые могут прогрессировать", - заключил тренер.

Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В, далее идет команда Венгрии (3). Сборные Турции и Сербии не набрали очков, их матч завершится позднее в воскресенье.