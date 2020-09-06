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Лига наций
Обновлено 

Черчесов: тренеры спокойно разберут ошибки в эпизодах с пропущенными мячами после игры

Специалист рассказал, что поздравил футболистов сборной России с победой над венграми
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов EPA-EFE/Zsolt Szigetvary
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© EPA-EFE/Zsolt Szigetvary

ТАСС, 6 сентября. Тренерский штаб сборной России по футболу спокойно разберет допущенные ошибки в матче второго тура группового этапа Лиги наций с командой Венгрии. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил на послематчевой пресс-конференции.

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В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Венгрии со счетом 3:2. По ходу второго тайма российская команда вела со счетом 3:0, но венграм удалось отыграть два мяча.

"Мы готовились к игре, естественно, хотели выиграть с первых минут. Когда счет стал 3:0, у нас ничего не изменилось. Другое дело, что на таком уровне нельзя позволять себе расслабляться, мы это сделали, поплатились двумя голами, потом замены сделали, инициативу больше не отдали и выиграли", - заявил Черчесов.

"По большому счету тренер не должен ругать или сердиться во время игры, он должен руководить игрой команды, а то, что случилось, мы спокойно потом посмотрим, разберем ошибки и проанализируем. Я поздравил команду с сегодняшней победой и вообще с хорошим сбором, шесть очков мы взяли, двигаемся дальше", - добавил он.

3 сентября сборная России дома обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом туре. "Разные игры, потому что тогда мы играли дома с командой, чьи игроки играют в топ-лигах, клубах, мы четко понимали, что мы хотим. Там у нас первые минуты не получились, потому что они играли по другой схеме, здесь мы четко знали, как будет играть соперник, поэтому в первые 60 минут у нас вообще не было вопросов, пока мы сами себе не создали проблемы. Думаю, что венгры мне понравились, молодая, быстрая команда, мы до этого с ними играли, тоже выиграли, есть игроки, которые могут прогрессировать", - заключил тренер.

Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В, далее идет команда Венгрии (3). Сборные Турции и Сербии не набрали очков, их матч завершится позднее в воскресенье.

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