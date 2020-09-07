Александр Медведев: КХЛ и клубы извлекли уроки из трагедии "Локомотива"

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ее клубы сумели извлечь уроки из трагедии, связанной с ярославским "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал первый президент лиги, член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев.

Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве"

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что перед всеми пятью матчами лиги в понедельник пройдет минута молчания. На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших.

"Клубы и лига не могли не сделать выводы из этого горького и трагического урока, - сказал Медведев. - Поэтому к чартерным перевозкам привлекаются только те компании, у которых есть современный авиапарк и предприняты все меры безопасности. Лучше бы таких уроков не было! Теперь уже никто не поступается интересами безопасности, никто не должен допускать этого ни в мелочах, ни в больших делах".

"Мы помним "Локомотив"! Это незаживающая рана", - добавил он.

Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.