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Турнир претендентов по шахматам

Филатов: эпидемиологическая обстановка позволяет безопасно завершить турнир претендентов

Соревнования возобновятся 28 октября
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка позволяет безопасно для шахматистов завершить турнир претендентов на мировую корону в Екатеринбурге. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Во вторник президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский сообщил ТАСС, что турнир претендентов, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте, возобновится 28 октября. Планируется, что соревнования завершатся 11 ноября.

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"Все хотят, чтобы турнир уже был доигран в Екатеринбурге, - сказал Филатов. - Мы поддерживаем эту идею и считаем, что эпидемиологическая обстановка уже позволят безопасно для шахматистов закончить турнир. Он должен быть закончен в Екатеринбурге".

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5). Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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