Траньков: пропуск Загитовой контрольных прокатов не означает завершения карьеры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новость о пропуске контрольных покатов сборной России олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой не обязательно свидетельствует о завершении карьеры, считает олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков. Такое мнение он высказал ТАСС.

В среду стало известно, что чемпионка Игр в Пхёнчхане пропустит традиционные предсезонные прокаты российских фигуристов, которые пройдут 12-13 сентября.

"Для меня пропуск Алиной контрольных прокатов на данном этапе ничего не значит, - сказал Траньков. - Да, она будет вести шоу, но разве это что-то решает? Шоу вела и Евгения Медведева".

"Этот сезон пропускает небожитель Юдзуру Ханю, а чем не небожитель Загитова? Почему она не может позволить себе пропустить контрольные прокаты? Тем более там не зарабатываются рейтинговые очки", - отметил Траньков.

Траньков считает возможным участие Загитовой в декабрьском национальном чемпионате. "Не удивлюсь ее участию, и тому масса причин. А что касается возможного завершения карьеры, то я вообще не вижу в таких заявлениях никакого смысла. Спортсмен сам вправе решать, заявлять об этом или нет. В конце концов, даже мы с Татьяной (Волосожар - прим.ТАСС) до сих пор не объявляли о том, что официально завершили карьеру".