Дюков: перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге на 2022 год выгоден для России

Изначально Петербург должен был принять финал турнира в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса запланированные финалы Лиги чемпионов в различных городах были перенесены на один год. Чемпионат Европы был перенесен с лета 2020 года на лето 2021-го. В марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении в 2023 году в Казани Суперкубка УЕФА.

"У меня нет никаких сомнений, что Суперкубок УЕФА в Казани пройдет в 2023 году. Что касается Лиги чемпионов, то был осуществлен перенос игр - Петербург должен был принимать финал Лиги чемпионов в 2021 году, но он был перенесен на 2022 год, что в принципе нас устраивает, - заявил Дюков. - Потому что в 2021 году Санкт-Петербург и так принимает матчи Евро-2020, соответственно, проведение финала Лиги чемпионов в 2022 году, я считаю, даже лучше для России как для страны, которая принимает крупные международные соревнования. То есть мы получим в 2021 году матчи Евро, в 2022 году - финал Лиги чемпионов, а в 2023 году Суперкубок УЕФА пройдет в Казани".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.