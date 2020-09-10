Врио главы Коми потребовал ускорить реконструкцию стадиона к чемпионату мира по бенди

СЫКТЫВКАР, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба поручил ускорить реконструкцию центрального республиканского стадиона в Сыктывкаре. Объект готовят к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который пройдет в начале 2021 года, сообщил в четверг руководитель региона.

"Сегодня я провел совещание по вопросам реконструкции республиканского стадиона, который уже в следующем году примет чемпионат мира по хоккею с мячом. Мы обсудили ход строительства, я дал поручение по ускорению работ на объекте. До наступления холодов необходимо завершить все наружные работы. До чемпионата остается не так много времени, мы должны успеть все в срок, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне и получить современный многофункциональный спортивный объект, где после чемпионата смогут заниматься жители республики", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

По информации пресс-службы руководителя региона, реконструкцию, начатую в декабре прошлого года, проводит строительная компания из Сербии, наблюдается отставание от графика работ. На объекте задействованы 450 человек, выполнены основные строительно-монтажные работы на полях и трибунах, завершен монтаж шести из восьми запланированных мачт освещения. На данный момент ведутся работы по устройству холодоснабжения ледовой арены на основном и запасном полях стадиона, внутренняя отделка трибунных помещений, озеленение территории. Чтобы ликвидировать отставание, подрядчики переводят строителей на двусменный режим работы и привлекают дополнительные силы из числа местных жителей.

После реконструкции Сыктывкар получит современный спортивный объект с ледовой ареной, беговыми дорожками, площадками для стритбола и воркаута, игровыми площадками, тренажерным залом и легкоатлетическим манежем. Общая вместимость трибун - более 8,6 тыс. человек. Пять входов оборудуют металлоискателями, рентгенотелевизионной установкой, газоанализаторами паров взрывчатых веществ, на объекте установят 290 камер видеонаблюдения.

Чемпионат мира по хоккею с мячом состоится в Сыктывкаре в следующем году, в год 100-летия Республики Коми. Турнир в дивизионе А пройдет с 28 марта по 4 апреля.