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ММА

Конора Макгрегора арестовали во Франции за непристойное поведение

Ирландский боец обвиняется в демонстративном поведении сексуального характера
Конор Макгрегор Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Конор Макгрегор
© Jordan Strauss/Invision/AP

ТАСС, 12 сентября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Корсики за непристойное поведение. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление полиции.

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Макгрегор обвиняется в демонстративном поведении сексуального характера. Жалоба на 32-летнего ирландца поступила 10 сентября, когда он отдыхал на острове Корсика. Другие подробности предъявленных обвинений не указываются.

У Макгрегора не впервые возникают проблемы с законом. В ноябре 2019 года ирландец был осужден за избиение пожилого человека в Дублине, который после этого испытывал проблемы со зрением и неделю не выходил из дома. Тогда ирландец избежал тюремного наказания, суд его оштрафовал.

В июне нынешнего года Макгрегор объявил о завершении карьеры, подобное заявление спортсмен сделал в третий раз. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Осенью 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.

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