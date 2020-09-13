Президент UFC Уайт отреагировал на задержание Конора Макгрегора

ТАСС, 13 сентября. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не защищает ирландского бойца Конора Макгрегора после его задержания на французской Корсике. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции после турнира организации, его комментарий приводит MMA Junkie .

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор был задержан в субботу за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. Жандармерия сняла показания с 32-летнего Макгрегора, он был временно помещен под стражу, но затем отпущен в середине дня в субботу. Агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Макгрегора сообщило, что полиция отозвала обвинения без судебного разбирательства.

"Независимо от того, завершил ты карьеру или нет, ты всегда можешь найти проблемы. Я не знаю ситуации Конора, я знаю не больше вас, - ответил Уайт. - Я с Конором не разговаривал и, уверен, ему не нужны мои советы или помощь, но если она потребуется, то он может позвонить. Ни в коем случае не защищаю Конора, но зная его лично, не могу комментировать данную ситуацию, не имея полной информации".

В июне нынешнего года Макгрегор объявил о завершении карьеры, подобное заявление спортсмен сделал в третий раз. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Осенью 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.