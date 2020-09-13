Гонка Гран-при Тосканы "Формулы-1" возобновлена после второй остановки из-за аварии

ТАСС, 13 сентября. Гонка девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы - возобновлена после второй остановки из-за аварии.

Гонка во второй раз была остановлена на 46-м круге после аварии канадского пилота "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла. Гонщик врезался в заграждение после прокола колеса, его болид потребовалось тушить маршалам на трассе.

В первый раз гонка была остановлена на девятом круге из-за аварии с участием четырех гонщиков. В аварии участвовали четыре пилота - испанец Карлос Сайнс - младший ("Макларен"), итальянец Антонио Джовинацци ("Феррари"), канадец Николас Латифи ("Уильямс") и датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас"). Все самостоятельно покинули машины и не пострадали.

Обе пауза продолжались более 20 минут. На данный момент в гонке продолжают участие 12 пилотов. В последний раз гонка дважды останавливалась красными флагами на Гран-при Бразилии 2016 года.