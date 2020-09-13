В Волгограде назвали странным решение РПЛ отменить матч "Ротор" - "Краснодар"

В субботу "Ротор" сообщил, что у семи футболистов клуба обнаружена коронавирусная инфекция, матч был запланирован на воскресенье на 19:00 мск.

"Объяснения этому [решению] я найти не могу. Те семь игроков, у которых был положительный тест на коронавирус, в пятницу были изолированы. Сегодня они сдали повторные тесты на кровь и ПЦР, и анализ на кровь оказался отрицательным, а ПЦР - положительным, - сказал Глинянов. - Мы в оперативном режиме, учитывая воскресенье, получили заключение по итогам тестов, и были готовы к сегодняшней игре. Мы уведомили об этом лигу, всех, кого надо, и решение, на мой взгляд, более чем странное и непонятное".

"Конечно, есть спортивный принцип. Естественно, ни "Ротор", ни "Краснодар" не имеют права рисковать здоровьем игроков, но были выполнены все требования Роспотребнадзора. И сейчас такое ситуация, что болельщики пришли к стадиону, а лига приняла решение об отмене 10-15 минут назад. О таких вещах надо предупреждать, за что наказываются болельщики? Мне сложно объяснить такое решение", - добавил он.

В ответ на вопрос, будет ли "Ротор" оспаривать решение премьер-лиги, Глинянов сказал: "Мы будем консультироваться, так как нам это решение непонятно".

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза должен присудить "Ротору" техническое поражение.