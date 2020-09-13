Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы "Формулы-1"

Хэмилтон одержал 90-ю победу в карьере, до повторения рекорда немца Михаэля Шумахера ему осталось один раз финишировать первым. Второе место занял партнер британца по команде финн Валттери Боттас, третье - таец Александер Албон из "Ред Булл", для которого этот подиум стал первым в карьере.

ТАСС, 13 сентября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" в четвертый раз в этом сезоне финишировал в очковой зоне, завершив гонку на седьмой позиции. Прошедший Гран-при стал 1000-м в "Формуле-1" для "Ферарри". Пилоты команды монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель финишировали восьмым и десятым соответственно.

Гонка дважды останавливалась красными флагами из-за аварий, финишировали 12 пилотов. Завершить гонку не смогли француз Пьер Гасли ("Альфа Таури"), нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), испанец Карлос Сайнс - младший ("Макларен"), итальянец Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас"), канадец Николас Латифи ("Уильямс"), француз Эстебан Окон ("Рено") и канадец Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"). В последний раз гонка дважды останавливалась красными флагами на Гран-при Бразилии 2016 года.

После девяти этапов в общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, в его активе 190 очков, второе место занимает Боттас (135), третьим идет Ферстаппен (110). Квят с десятью очками располагается на 14-й строчке, Гасли занимает 10-е место (43 очка).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в России на "Сочи-Автодроме" с 25 по 27 сентября.