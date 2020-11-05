Даешь молодежь. Сборная России по хоккею проверит в Финляндии свои силы перед МЧМ-2021

Из-за пандемии коронавируса в хоккей на уровне сборных не играли с февраля 2020 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею молодежным составом (игроки не старше 20 лет) проведет первый турнир в новом сезоне - Кубок Карьяла. Все игры стартового этапа Евротура пройдут на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. Решением Федерации хоккея России (ФХР) состав национальной команды был сформирован из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, который состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. В состав российской сборной вошли игроки не старше 20 лет. Исполняющим обязанности главного тренера будет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов. Дебют Валерия Брагина на посту рулевого главной сборной России откладывается как минимум до Кубка Первого канала, который пройдет с 17 по 20 декабря в Москве.

На эту тему Ларионов: сборная России готова показать свой лучший хоккей на Кубке Карьяла

Из-за пандемии коронавируса в хоккей на уровне сборных не играли с февраля 2020 года, когда состоялись Шведские игры. Взрослый чемпионат мира состоится в конце мая 2021 года, а молодежное мировое первенство, которое в последние годы вызывает не меньший интерес у болельщиков, начнется уже в конце декабря. В связи с отменой традиционной суперсерии со сборными канадских юниорских лиг молодежная сборная России лишилась возможности провести товарищеские встречи перед чемпионатом мира. Поэтому решение ФХР отправить на Кубок Карьяла молодежную сборную выглядит весьма оправданным. "Участие в Кубке Карьяла даст нашей команде отличную практику на высоком международном уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной", - заявил президент ФХР Владислав Третьяк. К тому же Кубок Карьяла пройдет в условиях, близких к молодежному чемпионату мира. Команды-участницы перед вылетом в Финляндию прошли тестирование на коронавирус, а также сделали повторный тест по прибытии в Хельсинки. Все команды проживают в одном отеле и смогут покидать его лишь для участия в тренировках и матчах, перемещение между отелем и ареной будет осуществляться на специальных шаттлах. Также в целях безопасности во время турнира все общение команд с представителями СМИ будет организовано в онлайн-формате. В этом смысле поездка на Кубок Карьяла станет для молодых игроков хорошим подспорьем не только для получения игровой практики и возможности сыграться, но и с точки зрения ментальной подготовки. Сборная России едет атаковать Большинство игроков сборной России из-за пандемии коронвируса на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получили большое количество игровой практики в своих клубах. Некоторые из них сумели закрепиться в составе и даже стать лидерами команд. Нападающий "Авангарда" Егор Чинахов в 20 матчах набрал 13 (7 голов + 6 результативных передач) очков в 20 играх. В матчах Евротура не примут участия кандидаты в молодежную сборную России, выступающие в Северной Америке.

На эту тему Третьяк: вызов на Кубок Карьяла является сильнейшей мотивацией для молодых игроков

"Мы едем атаковать, а не обороняться, ребята в полном порядке. Получили полные сведения об игроках, которые будут отстаивать честь страны, они готовы показать свой лучший хоккей. Мы имеем коллектив, который готов играть в правильный атакующий хоккей. Мы мониторим ребят, которые находятся в Северной Америке, рассматриваем всех, кто находится сегодня на нашем радаре", - сказал Ларионов. Опыт выступления за главную команду страны ранее имел только Василий Подколзин. Он провел два матча на Шведских играх в прошлом сезоне. Именно форвард СКА и был назначен капитаном команды. Сборная России не является фаворитом предстоящего турнира, но результат в Финляндии большого значения иметь не будет. Шанс на победу в игре с каждым соперником российские хоккеисты должны получить. Финны и шведы вызвали на Кубок Карьяла игроков исключительно из своих национальных чемпионатов, а в составе сборной Чехии будет только семь представителей КХЛ. Отказался от выступления за чешскую сборную форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин. Оценивать перспективы молодежной сборной России на чемпионате мира пока рано из-за неопределенности с датой начала нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). НХЛ планирует старт нового сезона 1 января, в таком случае игроки, выступающие в лучшей лиге мира, на мировое первенство не поедут. Если же старт регулярного чемпионата будет перенесен на февраль, то расклад сил может существенно поменяться в пользу североамериканских сборных.

На эту тему СМИ: финская сборная будет представлена на Кубке Карьяла игроками местного чемпионата