Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче Кубка Карьяла по хоккею

ТАСС, 5 ноября. Сборная Чехии по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Швеции в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Матчи проходят без болельщиков на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

Сборная России по хоккею проверит в Финляндии свои силы перед МЧМ-2021

Даешь молодежь. Сборная России по хоккею проверит в Финляндии свои силы перед МЧМ-2021

В составе победителей шайбами отметились Филип Гронек (17-я минута), Гинек Зогорна (19) и Якуб Галваш (27). За шведов отличился Макс Фриберг (42).

Позднее в другом матче дня россияне сыграют с финнами, начало встречи - 19:30 мск.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - два.