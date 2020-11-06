"Лилль" разгромил "Милан" в матче Лиги Европы

ТАСС, 6 ноября. Футболисты французского "Лилля" обыграли итальянский "Милан" со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Три мяча забил Юсуф Языджи (22, 55 и 58-я минута). Языджи стал первым игроком с 2000 года, сумевшим забить три мяча в выездном матче еврокубков против "Милана". Тогда подобную результативность продемонстрировал нападающий испанской "Барселоны" Ривалдо в матче Лиги чемпионов.
"Милан" проиграл свой первый матч с 8 марта и прервал серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала 24 матча, что является рекордом клуба.
"Лилль" занимает первое место в группе H, набрав семь очков в трех матчах. "Милан" идет вторым, имея в активе шесть очков после трех встреч. Далее располагаются чешская "Спарта" (3 очка) и шотландский "Селтик" (1).
В следующем туре "Лилль" и "Милан" проведут ответный матч 26 ноября, встреча пройдет в Лилле.
Результаты других матчей игрового дня
- "Антверпен" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 0:1;
- "Арсенал" (Англия) - "Мольде" (Норвегия) - 4:1;
- "Заря" (Украина) - АЕК (Греция) - 1:4;
- "Лестер" (Англия) - "Брага" (Португалия) - 4:0;
- "Рапид" (Австрия) - "Дандолк" (Ирландия) - 4:3;
- "Селтик" - "Спарта" - 1:4;
- "Хоффенхайм" (Германия) - "Слован" (Словения) - 5:0;
- "Црвена Звезда" (Сербия) - "Гент" (Бельгия) - 2:1;
- "Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Болгария, София) - 3:0.