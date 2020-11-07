Международный турнир по борьбе "Гран-при Москвы" стартует 7 ноября

ТАСС, 7 ноября. Международные соревнования по вольной и греко-римской борьбе "Гран-при Москвы-2020" пройдут в столице 7 и 8 ноября. Они станут первым крупным международным турниром в календаре Объединенного мира борьбы (UWW), который будет проведен с начала пандемии.

Соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина, пройдут во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Помимо вольной и греко-римской, в программу турнира включена пляжная борьба. Для этого на арену завезли 70 тонн песка.

В турнире примут участие борцы из девяти стран: России, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Аргентины, Бахрейна, Румынии, Северной Македонии и Турции. Сборную России по вольной борьбе представят такие молодые спортсмены, как Асланбек Сотиев, Шамиль Шарипов и Муслим Садулаев. В составе сборной Турции выступят призеры чемпионатов мира и Европы.

Сборную России по греко-римской борьбе возглавит чемпион мира и Европы Александр Чехиркин. Для него эти соревнования станут первыми с январского чемпионата России.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Департамента спорта Москвы Дмитрий Биневский, соревнования пройдут с соблюдением всех требований в условиях пандемии. "Маски закуплены с запасом, если кто-то оставит свою дома, предложим их бесплатно", - сказал он.