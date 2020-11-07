Погребняк забил девятый гол в ворота "Спартака". Он отличался в составе пяти команд

ТАСС, 7 ноября. Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк забил московскому "Спартаку" в первом тайме матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В данный момент в матче перерыв, счет после первого тайма 2:1 в пользу "Спартака".

36-летний игрок является воспитанником "Спартака". Он забил красно-белым в девятый раз, больше он отличался лишь против самарских "Крыльев Советов" (10). Ворота столичного клуба он поражал, выступая в составе "Томи" (Томск), "Зенита" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва), "Тосно" (Ленинградская область) и "Урала".

Всего за "Урал" он проводит 38-й матч, забил девятый гол. В мае-июне футболист переболел коронавирусной инфекцией.

Также форвард выступал за калининградскую "Балтику", "Химки" и ярославский "Шинник". Является чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008) в составе "Зенита", победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в составе "Динамо", обладателем Кубка России в составе "Тосно". С 2009 по 2015 год играл за немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг".

После 13 туров "Спартак" идет третьим, в активе команды 27 очков. У лидирующего ЦСКА 28 очков, вторым идет "Зенит" (27). "Урал" идет 11-м (14).