"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".
У "Спартака" дублем отметился Александр Соболев (6, 45), второй мяч форвард забил с пенальти. У хозяев отличились Павел Погребняк (11) и Рафал Аугустыняк (60).
Погребняк является воспитанником "Спартака", он поразил ворота красно-белых в девятый раз, забив москвичам в составе пятой команды. Ранее ему удавалось сделать это, выступая за "Томь" (Томск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва) и "Тосно" (Ленинградская область). Больше 36-летний нападающий забивал лишь самарским "Крыльям Советов" (10).
Соболев впервые сделал дубль в составе "Спартака". Он выступает за клуб с 2020 года, в прошлом сезоне игрок находился в аренде, перед началом текущего сезона "Спартак" выкупил трансфер. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вернулся на скамейку, прошлый матч против "Ростова" (0:1) он пропустил из-за перебора желтых карточек.
"Спартак" с 28 очками в 14 матчах идет вторым в таблице РПЛ, первое место занимает ЦСКА (28), третье - "Зенит" (27), обе команды еще не провели свои матчи 14-го тура. "Урал" располагается на 11-м месте, набрав 15 очков.
В следующем туре "Спартак" примет московское "Динамо" 21 ноября, "Урал" на следующий день сыграет на выезде с волгоградским "Ротором".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|2
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|3
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|13
|7
|2
|4
|16-13
|23
|7
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|8
|Рубин
|13
|6
|3
|4
|21-18
|21
|9
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|16-16
|20
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Тамбов
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|13
|Арсенал
|13
|3
|3
|7
|16-25
|12
|14
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-25
|9
|15
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7
|16
|Ротор
|13
|1
|3
|9
|6-22
|6