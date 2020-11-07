"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

Погребняк забил девятый гол в ворота "Спартака". Он отличался в составе пяти команд

У "Спартака" дублем отметился Александр Соболев (6, 45), второй мяч форвард забил с пенальти. У хозяев отличились Павел Погребняк (11) и Рафал Аугустыняк (60).

Погребняк является воспитанником "Спартака", он поразил ворота красно-белых в девятый раз, забив москвичам в составе пятой команды. Ранее ему удавалось сделать это, выступая за "Томь" (Томск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва) и "Тосно" (Ленинградская область). Больше 36-летний нападающий забивал лишь самарским "Крыльям Советов" (10).

Соболев впервые сделал дубль в составе "Спартака". Он выступает за клуб с 2020 года, в прошлом сезоне игрок находился в аренде, перед началом текущего сезона "Спартак" выкупил трансфер. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вернулся на скамейку, прошлый матч против "Ростова" (0:1) он пропустил из-за перебора желтых карточек.

"Спартак" с 28 очками в 14 матчах идет вторым в таблице РПЛ, первое место занимает ЦСКА (28), третье - "Зенит" (27), обе команды еще не провели свои матчи 14-го тура. "Урал" располагается на 11-м месте, набрав 15 очков.

В следующем туре "Спартак" примет московское "Динамо" 21 ноября, "Урал" на следующий день сыграет на выезде с волгоградским "Ротором".