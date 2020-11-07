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Футбол в России

"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ

Дублем в составе "Спартака" отметился форвард Александр Соболев
Футболист "Урала" Эрик Бикфалви и "Спартака" Алекс Крал Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Футболист "Урала" Эрик Бикфалви и "Спартака" Алекс Крал
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

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У "Спартака" дублем отметился Александр Соболев (6, 45), второй мяч форвард забил с пенальти. У хозяев отличились Павел Погребняк (11) и Рафал Аугустыняк (60).

Погребняк является воспитанником "Спартака", он поразил ворота красно-белых в девятый раз, забив москвичам в составе пятой команды. Ранее ему удавалось сделать это, выступая за "Томь" (Томск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва) и "Тосно" (Ленинградская область). Больше 36-летний нападающий забивал лишь самарским "Крыльям Советов" (10).

Соболев впервые сделал дубль в составе "Спартака". Он выступает за клуб с 2020 года, в прошлом сезоне игрок находился в аренде, перед началом текущего сезона "Спартак" выкупил трансфер. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вернулся на скамейку, прошлый матч против "Ростова" (0:1) он пропустил из-за перебора желтых карточек.

"Спартак" с 28 очками в 14 матчах идет вторым в таблице РПЛ, первое место занимает ЦСКА (28), третье - "Зенит" (27), обе команды еще не провели свои матчи 14-го тура. "Урал" располагается на 11-м месте, набрав 15 очков.

В следующем туре "Спартак" примет московское "Динамо" 21 ноября, "Урал" на следующий день сыграет на выезде с волгоградским "Ротором".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1391325-1028
2Спартак1484224-1528
3Зенит1383227-927
4Динамо1372415-1023
5Сочи1465322-2023
6Ростов1372416-1323
7Локомотив1363414-1121
8Рубин1363421-1821
9Ахмат1362516-1620
10Краснодар1353522-1518
11Урал1436511-1515
12Тамбов1333711-1612
13Арсенал1333716-2512
14Химки1323813-259
15Уфа141498-277
16Ротор131396-226

 

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