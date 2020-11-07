Роман Ротенберг: российские хоккеисты обыграли шведов за счет русского характера

В субботу россияне в серии буллитов обыграли шведов, основное время матча завершилось со счетом 1:1. Состав сборной России на турнире сформирован из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, который состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде.

"Сегодня был совсем другой матч. Шведская команда намного сильнее, это другой уровень сопротивления. Их тактика на сегодняшний день во многом похожа на тактику сборной России, это современный агрессивный хоккей, хорошее катание. Сегодня мы увидели высокие скорости и очень хороший уровень хоккея с обеих сторон", - сказал Ротенберг.

"У нас сегодня было очень много потерь и ошибок, но за счет русского характера, командного духа и самоотдачи мы превзошли сборную Швеции. В первую очередь отмечу командный дух, все отработали на максимуме, играли друг за друга, для нас и тренерского штаба это очень важный матч с точки зрения будущего. Сегодня мы увидели много интересного в плане работы тренерского штаба с той точки зрения, как мы можем улучшить управление игрой. Нам надо улучшать большинство, сегодня мы не забили ни одной шайбы, но в то же время мы очень хорошо сыграли в меньшинстве, это все работа нашего штаба", - добавил он.

Также Ротенберг отметил, что российские хоккеисты превзошли шведов в скорости: "Надо отметить хорошую индивидуальную работу с игроками всех клубов, они приезжают в сборную в хорошем состоянии. Сегодня мы не уступили в борьбе и единоборствах, превзошли очень серьезного соперника в скорости. Сборная Чехии - это следующая ступень, по этому турниру видно, что это еще более серьезный соперник. Сборная Чехии будет для нас самым серьезным соперником на этом турнире, но сыграв правильно тактически и разобрав ошибки сегодняшнего матча, мы завтра как всегда пойдем только за победой".

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице (5 очков), шведы располагаются на третьей позиции (1). В матче первого тура сборная России обыграла финнов (6:2). Сборные Финляндии и Чехии проведут очный матч второго тура позднее в субботу (начало - 18:30 мск). В заключительном, третьем туре 8 ноября россияне встретятся с чехами, шведы - с финнами.