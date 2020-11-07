Матвеев: "Урал" показывает необходимый уровень агрессии только в матчах с топ-командами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Футболистам "Урала" не хватает агрессии, которую они показали в матче со "Спартаком", в играх с командами из нижней половины таблицы. Об этом журналистам заявил главный тренер "Урала" Юрий Матвеев.

В субботу "Урал" в 14-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 2:2.

"Это вопрос психологии, на большие команды настраивать никого не надо, а на команды, которые идут рядом с нами, где-то не хватает этой агрессии. - сказал Матвеев. - Когда я пришел, первое, что нужно было сделать, - поднять уровень единоборств, потому что мы в очень легкий футбол до этого играли. Если взять статистику, то каждую игру мы больше, чем соперник, ведем единоборств и выходим в них победителями".

В следующем туре "Урал" 22 ноября сыграет на выезде с волгоградским "Ротором".