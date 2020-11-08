Борис Михайлов: хорошее катание и самоотдача позволили россиянам выиграть Кубок Карьяла

Сборная России, составленная из игроков младше 20 лет, в воскресенье стала победителем Кубка Карьяла. Команда Игоря Ларионова выиграла три матча из трех.

"Мы верили в эту молодежь. Она выиграла турнир за счет хорошего катания, быстрого паса, игры друг за друга, характера и полной самоотдачи начиная от вратаря и заканчивая всеми, кто выходил в трех матчах, - сказал Михайлов. - Это прежде всего заслуга тренерского штаба и ребят, которые потихоньку шли к своей цели и оправдывали то доверие, которое им оказала ФХР".

"Раньше всегда приезжали первые сборные. Но в этом году, учитывая ситуацию с вирусами, все перевернулось с ног на голову. Это помогло нашей молодежи хорошо подготовиться к чемпионату мира. Ей можно только сказать - продолжайте тренироваться и защищать честь нашей страны", - добавил он.