Борис Михайлов: хорошее катание и самоотдача позволили россиянам выиграть Кубок Карьяла

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорошее катание, характер и полная самоотдача стали факторами успеха молодой российской команды на первом этапе Евротура. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР) двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Сборная России, составленная из игроков младше 20 лет, в воскресенье стала победителем Кубка Карьяла. Команда Игоря Ларионова выиграла три матча из трех.
"Мы верили в эту молодежь. Она выиграла турнир за счет хорошего катания, быстрого паса, игры друг за друга, характера и полной самоотдачи начиная от вратаря и заканчивая всеми, кто выходил в трех матчах, - сказал Михайлов. - Это прежде всего заслуга тренерского штаба и ребят, которые потихоньку шли к своей цели и оправдывали то доверие, которое им оказала ФХР".
"Раньше всегда приезжали первые сборные. Но в этом году, учитывая ситуацию с вирусами, все перевернулось с ног на голову. Это помогло нашей молодежи хорошо подготовиться к чемпионату мира. Ей можно только сказать - продолжайте тренироваться и защищать честь нашей страны", - добавил он.