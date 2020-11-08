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Футбол в России

Главный тренер "Краснодара" Мусаев заявил, что готов покинуть клуб при необходимости

"Краснодар" потерпел пять поражений подряд во всех турнирах
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев заявил, что готов покинуть свой пост, если будет необходимо. Об этом Мусаев сообщил на пресс-конференции.

В воскресенье "Краснодар" в гостях уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:3 в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" потерпел пять поражений подряд во всех турнирах: три в РПЛ, два в Лиге чемпионов.

"Не нужно делать драмы, если нужно для команды уйти, я уйду. Все так драматизируют, но это спорт, и каждый тренер когда-нибудь уйдет в отставку. Мы вышли в Лигу чемпионов, добивались крупных побед. Если нужно будет уйти, я уйду с поднятой головой", - сказал Мусаев.

Краснодарский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 18 очков. В следующем матче клуб 21 ноября примет "Тамбов".

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