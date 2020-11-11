Тарасова и Морозов начали сотрудничать с бывшим фигуристом Сергеем Вороновым

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры командного турнира по фигурному катанию Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов начали сотрудничество с фигуристом Сергеем Вороновым, завершившим спортивную карьеру в сентябре. Как рассказали фигуристы журналистам, Воронов работает с ними в качестве одного из тренеров.

"С нами работает Сергей Воронов, мы не так давно стали с ним сотрудничать, - сказал Морозов. - Это только начало - работаем всего две-три недели, сразу после того, как мы вышли из карантина".

Фигуристы, работающие в России с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым, пропустили начало сезона из-за коронавируса у Морозова. "Это было не самое приятное время, - отметил фигурист. - Мы прилетели из Америки (где спортсмены работают с Мариной Зуевой - прим. ТАСС), были готовы, в форме, но за неделю до старта у меня поднялась температура - остался дома. В итоге после положительного теста на ковид две с половиной недели провел дома".

"С Зуевой сейчас мы работаем в онлайн, Марина полностью курирует весь процесс, у нее есть информация о каждой нашей тренировке, - рассказала Тарасова. - Пока мы здесь до чемпионата России, потом планируем вернуться во Флориду. Мы очень скучали по соревнованиям, больше года их не было, мы были без прокатов, и рады, что наконец выступили с учетом всех сложностей - пусть и неидеально, но это наш первый старт за год, мы довольны".

Тарасова и Морозов занимают третье место после короткой программы парного катания на четвертом этапе Кубка России в Казани, лидируют Анастасия Мишин и Александр Галлямов, вторыми идут чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.