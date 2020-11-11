Рекорды Трусовой и слезы Москвиной. В Казани прошел этап Кубка России по фигурному катанию

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Четвертый этап Кубка России по фигурному катанию завершился в Казани в среду. Соревнования, в отличие от предыдущего этапа в Сочи, прошли в присутствии зрителей, которые имели возможность увидеть вторую победу в сезоне Александры Трусовой, первую победу на взрослом старте одиночника Евгения Семененко, триумф пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также уверенную победу танцоров Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина. Гвоздем программы, безусловно, стал турнир одиночниц: борьба удалась, прежде всего, спортсменкам с самими с собой. Именно такой итог выступлению девушек подвела заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова: "Я видела спортсменок, которые борются сами с собой, и это прекрасно". Прежде всего, речь, конечно, идет о двух новых спортсменках академии "Ангелы Плющенко" Трусовой и Алене Косторной, ранее работавших с Этери Тутберидзе, и о вчерашней юниорке Майе Хромых, которой в Казани довелось представлять группу Тутберидзе в соперничестве с уже признанными лидерами.

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Победительница этапа Трусова боролась с собой на выполнении сложнейших прыжков. В произвольной программе спортсменка, занимавшая второе место после короткой программы, вставила четыре прыжка в четыре оборота, сделала три из них и все равно осталась недовольна. Скептически фигуристка отнеслась и к тому факту, что пусть и неофициально, но смогла в произвольной программе (171,21) и по сумме двух программ (248,63) превысить мировые рекорды: рекорд в произвольной программе также принадлежит Трусовой (166,62 балла), рекорд по общей сумме баллов - Косторной (247,59). Учитывая, что спортсменка стремится к исполнению пяти четверных прыжков, а также тот факт, что она серьезно прибавила в оценках за компоненты, официальное свержение рекордов уже не за горами. Действующая чемпионка Европы Косторная, лидировавшая после короткой программы, боролась со сложностями начала сезона, в том числе с ситуацией со сменой коньков за две недели до старта. Стоит ли удивляться, что Косторная отказалась от идеи вставлять в свои программы тройной аксель? "Работаем на долгую перспективу, на важные турниры: чемпионаты Европы, мира или Олимпийские игры", - так объяснила свои прокаты Косторная. На этапе Кубка России она стала второй (226,31; 78,15+148,16). Бронзовый призер турнира одиночниц Майя Хромых тоже боролась с собой, но на четверном сальхове. По ее собственному признанию, до старта получался один из трех, а то и четырех прыжков, и все-таки спортсменка его штурмовала. Пусть и неудачно. В Казани по сумме двух программ она набрала 212,72 балла (76,89+135,83). В турнире одиночников первую во взрослой карьере победу одержал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. Причем, по его словам, спортсмен ехал в Казань никак не за победой, он делал ставку на чистые прокаты. Идеально чистыми они не вышли, но в сумме за короткую и произвольную программы Семененко получил 264,38 балла (96,00+168,38), установив личный рекорд. Второе место занял Андрей Мозалев, набравший 257,35 (74,55+182,80) балла, после короткой программы спортсмен шел седьмым. Третье место занял Макар Игнатов - 247,69 (89,14+158,55) балла. Про таких в СССР кино снимали Утро вторника ознаменовалось шокирующей новостью: умер один из самых известных российских тренеров, который стоял у истоков еще советского фигурного катания, Игоря Борисовича Москвина, он скончался в Санкт-Петербурге после болезни. История Москвина, скорее всего, когда-нибудь будет воссоздана по всем кинематографическим канонам. Его супруга Тамара Николаевна Москвина в этот день должна была выводить на старт после долгого перерыва две свои пары - чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также молодых Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Обе пары пропустили предыдущие этапы Кубка России из-за коронавируса у партнеров.

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Москвина осталась в Казани. Она вывела своих спортсменов и на короткую программу 10 ноября, и на произвольную 11 ноября. "В моей жизни было много различных ситуаций, и я всегда стараюсь выходить из них наилучшим образом. Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни, и я могла бы спокойно сидеть в своем номере и плакать. Но наверняка он сказал бы мне: "Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, пойди и доделай свое дело, а я тебя подожду", - сказала Москвина со стоявшими в глазах слезами. Несколькими часами ранее президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов признался ТАСС: "Я таких людей только в старых советских фильмах про героев СССР видел, таких мало осталось. Я не знаю, каких сил ей это стоит". По результатам двух программ победителями стали Мишина и Галлямов, набравшие 233,09 (79,66+153,43) балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30; 79,61+140,69) заняли третье место. Второе место на турнире в Казани заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13; 78,72+148,41). Эти спортсмены также впервые в сезоне выступили именно в Казани, начало сезона как и ученики Москвиной они пропустили из-за коронавируса у партнера. Теперь спортсменам предстоит выступление на этапе Кубка России в Москве, в Гран-при они не выступят. Сезон полноценный, турниров хватает В соревнованиях танцевальных дуэтов равных не было Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину (199,56; 79,36+120,20), этап в Казани стал для них первым стартом в сезоне. С контрольных прокатов фигуристы своих программ публике не показывали и, как оказалось, успели над ними прилично поработать, добавив и в технике, и в эмоциях. Следующим стартом у танцоров будет московский этап Гран-при, и, как отметили молодые фигуристы, на него они очень серьезно настроены. Второе место в танцах заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов (165,71; 63,95+101,76), третье - Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (146,42; 57,69+88,73).

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