В состав сборной России на первые этапы Кубка мира войдут 14 биатлонистов

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская и женская сборные России по биатлону на первых четырех этапах Кубка мира будут представлены семью спортсменами в каждой команде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Мужская и женская команды России по биатлону сейчас проводят заключительный сбор перед отъездом в Финляндию, где 28 ноября стартует первый в новом сезоне этап Кубка мира. При подготовке к сезону рассматривался вариант включения в каждую из команд по шесть человек, поскольку это максимальное число биатлонистов, которых можно будет выставить в гонки от России.

Расширенная заявка позволит тренерам сборной ротировать состав по ходу соревнований. Также регламентом Кубка мира предусмотрены замены на случай, если биатлонисты заразятся коронавирусной инфекцией.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти. Чемпион мира Александр Логинов и Матвей Елисеев будут включены в состав сборной России без отбора, поскольку в прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира они попали в число 30 сильнейших. У женщин по этой же причине без отбора на первые этапы едут чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина.