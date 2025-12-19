Fox: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой

Его тело обнаружили на складе в Нью-Гэмпшире, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Подозреваемого в стрельбе на территории Брауновского университета нашли мертвым. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их данным, он покончил с собой. Его тело обнаружили на территории склада в Нью-Гэмпшире.

Вечером 13 декабря в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд) произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли, еще девять пострадали. ФБР назначило вознаграждение в $50 тыс. за данные о стрелявшем в Брауновском университете.