На отдых со справкой. Как заселиться в отели Черноморского побережья во время пандемии

В июле из-за введенных в регионе ограничений по приему туристов прошла волна отмен бронирования в отели Краснодарского края, масштаб которой обеспокоил руководство Ростуризма. "Менять планы за месяц до отпуска — сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", — высказалась тогда руководитель Ростуризма Зарина Догузова. При этом власти Кубани констатировали, что отмены не превышают 20% от общего числа брони. Часть туристов все же продолжали надеяться на смягчение ограничений. Собрали для вас ответы на вопросы тех, кто решил отдохнуть на российском юге.