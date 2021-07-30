На отдых со справкой. Как заселиться в отели Черноморского побережья во время пандемии

В июле из-за введенных в регионе ограничений по приему туристов прошла волна отмен бронирования в отели Краснодарского края, масштаб которой обеспокоил руководство Ростуризма. "Менять планы за месяц до отпуска — сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", — высказалась тогда руководитель Ростуризма Зарина Догузова. При этом власти Кубани констатировали, что отмены не превышают 20% от общего числа брони. Часть туристов все же продолжали надеяться на смягчение ограничений. Собрали для вас ответы на вопросы тех, кто решил отдохнуть на российском юге.
Какие документы будут нужны для заселения в отели Краснодарского края с 1 августа?
Начиная с 1 августа в отели и санатории Краснодарского края для заселения требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 в срок не позднее чем полгода назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения.
Какие правила распространяются на детей?
Несовершеннолетним от семи до 18 лет необходимы отрицательные результаты ПЦР-тестирования, полученные так же не ранее чем за 72 часа до заселения.
Касаются ли эти правила санаториев и кемпингов?
Да, данные правила касаются всех "средств временного размещения" туристов, расположенных на территории Краснодарского края.
Согласно действующему законодательству (ГОСТ Р 51185-2014), к "средствам размещения" туристов относятся санатории, пансионаты, профилактории, спа-отели, усадьбы с проживанием, дома/базы/центры отдыха, оздоровительные лагеря, рекреационные центры, деревни отдыха, спортивные лагеря и базы, лагеря труда и отдыха, дома охотника (рыбака), туристские базы, туристские приюты, туристские деревни (деревни отдыха), горные приюты, стоянки, кемпинги, конгресс-отели: конгресс-центры с проживанием, конгрессно-гостиничные комплексы, бизнес-отели. Кроме того, в документе указано, что к "средствам размещения" относятся также капсульные отели, апартаменты таймшера, кондоминиумы, концептуальные отели, а также хостелы и общежития.
Распространяются ли данные ограничения на аренду недвижимости в Краснодарском крае?
Нет, согласно постановлению, которое подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, данные ограничения распространяются только на места временного размещения туристов, к которым недвижимость не относится.
В какой момент у меня потребуют перечисленные документы? При въезде в Краснодарский край?
Необходимые документы будут проверять только при заселении. В аэропортах, на вокзалах и на границе с другими субъектами РФ документы проверяться не будут.
Действуют ли перечисленные ограничения на федеральной территории "Сириус"?
Да, данные ограничения также распространяются на средства размещения, расположенные на федеральной территории "Сириус".
Что должна предпринять администрация отеля, если турист приехал без необходимых документов? Какое наказание может ждать отель при нарушении правил?
При отсутствии необходимых документов гостиницы и иные средства размещения обязаны отказать туристу в размещении. При нарушении правил отель ждут санкции, предусмотренные КоАП РФ (штраф).
Нужно ли проходить вакцинацию туристам, которые уже проживают в отелях?
Нет, правила касаются только туристов, которые заедут в отели с 1 августа. Если турист заселился до 1 августа, документы с него требовать не будут.
Можно ли предоставить справку об имеющихся антителах?
Согласно постановлению, справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в средства размещения на территории Краснодарского края.
Как долго будут действовать такие правила?
Правила будут действовать до снятия режима повышенной готовности. В данный момент он продлен до 1 октября 2021 года.
Касается ли все это жителей Краснодарского края?
Да, данные правила касаются всех заселяющихся в отели на территории Краснодарского края вне зависимости от их прописки.
Данные правила распространяются только на побережье?
Нет, правила о заселении только при наличии необходимых документов действуют на территории всего Краснодарского края.
Нужны ли справки для посещения пляжей или других туристических объектов?