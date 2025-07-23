Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родственникам председателя Верховного суда РФ, которая умерла 22 июля

ГАВАНА, 23 июля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родственникам председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, которая умерла 22 июля, а также правительству и народу России в связи с ее смертью.

"С грустью мы узнали о смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, которая внесла вклад в укрепление связей, соединяющих наши судебные системы, - написал Диас-Канель на своей странице в X. - Выражаем искренние соболезнования ее родственникам, правительству и народу России".

Подносова умерла 22 июля на 72-м году жизни в Москве после тяжелой болезни, сообщили в ее окружении. Верховный суд она возглавила 17 апреля 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева, став первой женщиной на этой должности.