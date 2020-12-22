Екатеринбургская епархия обратилась в суд для признания прав на захваченный монастырь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия обратилась в Арбитражный суд Свердловской области для признания прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, который захвачен отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), следует из картотеки арбитражных дел.

"Централизованная религиозная организация Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации городского округа Среднеуральск о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", являющегося частью монастырского комплекса женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Среднеуральске", - говорится в определении суда.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.