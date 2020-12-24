Губернатор Югры объявила 31 декабря выходным днем для госслужащих

"Распоряжение в целях организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года подписала сегодня губернатор Югры Наталья Комарова. В соответствии с документом в выходной день, 26 декабря, к работе будут привлечены лица, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской службы, работники подведомственных учреждений. При этом данным категориям югорчан будет предоставлен день отдыха 31 декабря", - говорится в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского округа - Югры Наталья Комарова приняла решение сделать 31 декабря выходным днем для госслужащих, им придется выйти на работу в субботу, 26 декабря. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры

В департаменте отметили, что исключение составят те, чье нахождение на рабочем месте в указанную дату по решению работодателя является критически важным. "Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципальных образований автономного округа, индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке", - уточнили там.

По данным Роструда, в 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник, 11 января. Если 31 декабря работодатель предоставляет сотрудникам дополнительный день отдыха по своей инициативе, он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.