Суд не нашел нарушений при задержании экс-схимонаха Сергия

"Судом отказано в удовлетворении жалобы защиты Романова на действия следователя", - сказала собеседница агентства.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду признал законными действия следователя при задержании бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов). Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

Защита Романова в жалобе просила признать незаконными ночной допрос Романова и другие обстоятельства его задержания.

Басманный суд ранее заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.