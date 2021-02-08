В Сургуте избрали меру пресечения двум учителям после инцидента в бассейне школы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) избрал запрет определенных действий в отношении двух учителей физкультуры, которые подозреваются в халатности после госпитализации 9-летнего ребенка, чуть не утонувшего в бассейне местной школы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе суда.

"Постановлением Сургутского городского суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 3 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемым запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением тех, что приходят от правоохранительных и судебных органов. Также им запрещено пользоваться интернетом, за исключением необходимости вызова скорой помощи, полиции, спасателей и общения со следователем и судом.

Как сообщалось, следователи возбудили два уголовных дела в отношении двух учителей физкультуры после госпитализации 9-летнего ребенка, который на уроке чуть не утонул в бассейне школы Сургута. Они подозреваются по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан") и по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По данным следствия, школьник вечером 3 февраля 2021 года на уроке физической культуры во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть. Ребенка незамедлительно достали из воды и доставили в реанимацию больницы. Следствие полагает, что два учителя не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья детей, допустили причинения тяжкого вреда здоровью ученика третьего класса.