Все зимники на Ямале закрыли из-за метели

ТАСС, 15 февраля. Все три действующие зимние автодороги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) закрыты из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщили в понедельник в департаменте транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО.

Утром в понедельник в департаменте сообщали о закрытии зимников Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

"Автозимник Коротчаево - Красноселькуп с 14:00 (12:00 мск) закрывается для всех видов транспортных средств по погодным условиям", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что в регионе наблюдается снегопад, сильный ветер с порывами до 18 м/с. По данным синоптиков, температура воздуха днем на Ямале опускается до минус 30 градусов.