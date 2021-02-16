После обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске возбудили дело

ТЮМЕНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения мертвого младенца на мусоросортировочном заводе города Тобольска, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами СК России по Тюменской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 февраля в Тобольске на ленте мусоросортировочного завода его сотрудники обнаружили тело младенца. Экспертом установлено, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.

Совместно с сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности матери младенца, уточнили в пресс-службе.