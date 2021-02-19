Замглавы Челябинска арестовали на два месяца по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу избрал заместителю главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В областной прокуратуре уточнили ТАСС, что Извеков заключен под стражу до 17 апреля.

В четверг в пресс-службе регионального управления ФСБ России сообщили о задержании Извекова. Следственными органами СК РФ по Челябинской области в его отношении было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По данным следствия, в 2020 году он получил взятку в размере более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По официальным данным на сайте администрации города, Извекову 41 год, в 2001 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности "историк", с августа 2011 по ноябрь 2015 года работал коммерческим директором, заместителем директора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015 до февраля 2020 года он занимал руководящие посты в коммерческих структурах. На должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Извеков назначен 26 февраля 2020 года.