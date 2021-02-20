Главу Сургута выберут 27 февраля из трех кандидатов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Сургута - выберут главу муниципалитета 27 февраля из трех кандидатов. Они были допущены до данного этапа после собеседования в субботу с членами конкурсной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе местной думы.

Прием документов от кандидатов на пост главы города начался 31 января и завершился 14 февраля. Заседание городской думы, на котором будет определен мэр, состоится 27 февраля. Заявки на участие в конкурсе подали 30 человек. Из них до собеседования были допущены пять кандидатов.

"После собеседования определились три основных претендента на пост главы города - замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин, депутат думы ХМАО Андрей Филатов и сотрудник контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч. Из них депутаты выберут главу Сургута", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе думы Сургута, в субботу из 30 человек регистрацию прошли 25 кандидатов. Из них до собеседования с конкурсной комиссией были допущены пять претендентов, у которых оказались правильно заполнены документы. Ими оказались - Юрий Валгушкин, Алла Сыч, Андрей Филатов, ведущий инженер АО "Россети Тюмень" Артур Романов и начальник Сургутского комплексного отдела Северо-Уральского управления Федеральной службы Ростехнадзора РФ по автономному округу Геннадий Знобищев. Им было предоставлено право представить конкурсной комиссии свое видение по развитию города.

О выборах

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся, поскольку только один кандидат из 32 предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе конкурса, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения. Всего заявки на участие в нем подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы. Прежний глава Сургута Вадим Шувалов в декабре 2020 года подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. Десятого декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и назначила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.